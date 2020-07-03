В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев

В пресс-службе Минобороны рассказали о самочувствии участвующих в испытаниях вакцины от COVID-19 добровольцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в первой группе все чувствуют себя хорошо. Настораживающих явлений не было замечено, никто на состояние здоровья не жаловался.

Аналогично оценивается состояние участников испытания второй группы. Состояние всех добровольцев в порядке, осложнений или побочных реакций у них не выявлено.

Вакцина была создана совместно с Министерством обороны России. Тестирование началось две недели назад. Первой группе ввели препарат 18 июня, а второй — 23 июня.

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