В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
В пресс-службе Минобороны рассказали о самочувствии участвующих в испытаниях вакцины от COVID-19 добровольцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, в первой группе все чувствуют себя хорошо. Настораживающих явлений не было замечено, никто на состояние здоровья не жаловался.
Аналогично оценивается состояние участников испытания второй группы. Состояние всех добровольцев в порядке, осложнений или побочных реакций у них не выявлено.
Вакцина была создана совместно с Министерством обороны России. Тестирование началось две недели назад. Первой группе ввели препарат 18 июня, а второй — 23 июня.
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