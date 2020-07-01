Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для «сдерживания РФ».
По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Трампа проинформировали о планах вывести почти 10 тыс. военнослужащих глава Пентагона Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Глава государства одобрил предложение.
«Предложение <...> также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе», — передает сообщение Хоффмана РИА «Новости».
Трамп решил сократить число находящихся на территории ФРГ военных с около 34,5 тыс. военных до 25 тыс. Позднее стало известно, что некоторых военных отправят домой, а остальные направят в Польшу и другие места Европы.
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