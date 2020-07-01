Белый дом раскрыл виновников утечек данных о «сговоре» России и талибов*

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что в утечках неподтвержденных данных в СМИ о РФ и боевиках запрещенной организации виновны «нечистоплотные сотрудники разведки».

Именно «нечистоплотные сотрудники» поставили под угрозу жизнь американских военных, цитирует Макинани РИА «Новости».

Газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане за вознаграждение. Движение «Талибан» (организация запрещена в России) заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения NYT ложью.

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