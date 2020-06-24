Ветераны оценили парад Победы на Красной площади

Посетившие парад Победы в Москве ветераны высоко оценили мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал главком Сухопутных войск, командующий парадом генерал армии Олег Салюков.

По его словам, он пообщался с ветеранами и узнал, что они высоко оценили парад. Генерал подчеркнул, что оценка ветеранов была самая главная.

«К глубокому сожалению, их остается все меньше и меньше. А парад для них — великое дело, как и для всех нас и всего нашего народа», — сказал главком.

В Москве завершился парад Победы на Красной площади. В нем поучаствовали более 14 тысяч военнослужащих из 13 иностранных государств, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин отметил роль Красной Армии в защите мира

— Путин поблагодарил военных за проведенный парад Победы в Москве

— Путин заявил об обязанности беречь и отстаивать правду о ВОВ