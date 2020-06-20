Посол РФ в Вашингтоне раскрыл военные планы США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о том, куда направлены военные планы США. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что военные планы Соединенных Штатов Америки «откровенно направлены на сдерживание» Китая и России.

«Нам предлагается концепция соперничества великих держав, по сути речь идет о гонке вооружений», — сказал Антонов.

Дипломат также отметил, что России не нужно такое развитие событий, она, наоборот, хочет избежать его.

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