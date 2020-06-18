Военные устроили рукопашный бой длиной в несколько часов на границе Индии и Китая
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На индийско-китайской границе военные двух стран устроили рукопашный бой, который длился в течение нескольких часов. Об этом сообщает The Guardian.
Инцидент произошел в районе Гималайского хребта.
По данным СМИ, участники драки не использовали огнестрельное оружие, а дрались с помощью камней, железных прутьев и кулаков.
В результате драки погибли 20 человек со стороны Индии. Премьер-министр Нарендра Моди почтил их память минутой молчания.