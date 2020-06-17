Военная техника вышла на улицы Москвы перед репетицией парада Победы

В Москве военная техника вышла на первую репетицию парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Twitter столичного метрополитена отметили, что в этот период ряд центральных станций будет работать на вход и пересадку.

Данное ограничение начинает действовать с 19.00 17 июня и до окончания репетиции парада. Закрытыми на выход окажутся станции «Охотный ряд», «Александровский сад», «Площадь Революции», «Театральная», а также «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина».

В репетиции парада, начало которой назначено на 22.00 мск, примут участие более 230 единиц техники и свыше 14 тыс. военнослужащих.