В России создадут версию ПВО «Тор-М2» для преодоления водных преград

В России идет разработка водоплавающей версии ПВО «Тор-М2». Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью журналу «Национальная оборона».

«Разрабатывается модификация «Тор-М2» на специализированном колесном шасси. Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь», — отметил он.

Кроме того, Леонов сообщил, что контракт на поставки «Тор-М2» подписан до 2027 года. Это, по его словам, обеспечит оснащенность подразделений и стабильность для оборонных предприятий.

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