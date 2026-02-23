Польша решила занять особое положение после конфликта на Украине

Польша намерена стать хабом по восстановлению Украины, используя свой нынешний статус ключевого логистического центра для поставок вооружений Киеву. Об этом заявил спикер польского сейма Влодзимеж Чажастый на пресс-конференции по случаю двухдневного визита в украинскую столицу, передает Polska Agencja Prasowa SA.

Чажастый прибыл в Киев 23 февраля, завтра у него запланировано выступление в Верховной раде Украины. Говоря о целях своей поездки перед началом встреч, он заявил об уникальной роли Польши в поддержке Украины.

«Польша на данный момент является страной, которая служит хабом для 90% поставляемого на Украину вооружения. Почему Польша не должна стремиться быть центром восстановления Украины?» — задался политик риторическим вопросом.

По его словам, необходимо думать на перспективу, поскольку конфликт между Украиной и Россией рано или поздно завершится.

При этом спикер польского сейма отметил, что Варшава в диалоге с Киевом собирается не только преследовать экономические интересы, но и добиваться решения назревших политических вопросов.

«У Польши есть свои интересы, среди прочего связанные с эксгумацией жертв Волынской резни. Эти интересы должны быть четко сформулированы», — заявил Чажастый.

При этом президент Польши Кароль Навроцкий на днях подписал указ о прекращении финансовой поддержки украинских беженцев. Политолог-полонист Станислав Стремидловский пояснил, что глава государствасделал это в первую очередь по запросу общества.

