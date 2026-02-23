Армия России нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры Украины, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Цели были ликвидированы, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что российские военные поразили объекты с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также при участии ракетных войск и артиллерии страны.

В оборонном ведомстве отметили, что в результате российского удара были поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148-ми районах Укпраины.

Минобороны РФ также сообщило, что в течение суток средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен 541 украинский беспилотник. Также были перехвачены семь управляемых авиационных бомб ВСУ и 21 снаряд от реактивной системы залпового огня HIMARS. Последние производятся в США.

Утром 23 февраля в Минобороны России рассказали, что ночью над территорией страны ликвидировали 152 украинских дрона самолетного типа.

Ранее спецназ «Ахмат» нанес удар по «шведской» бригаде ВСУ в Сумской области.