Кулеба рассказал о «наступательной дипломатии» Киева ситуации с Донбассом

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев использует в решении вопроса о Донбассе «наступательную дипломатию». Об этом сообщает «Укринформ».

Он отметил, что это подтверждается визитами украинской делегации в Париж 12 июня и Берлин 2 июня, которые придают импульсы переговорам в нормандском формате.

Министр также обвинил Россию в «неконструктивности» и нарушении Минских соглашений.

Кулеба добавил, что «наступательную дипломатию» отражает и факт расширения делегации членами правительства и представителями Донбасса.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

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