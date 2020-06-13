Началась передислокация техники для парада Победы в Москву

Российские военные начали передислокацию участвующей в параде Победы техники в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой Министерство обороны России.

Технику переместят с тренировочной площадки в Алабино Московской области на временную площадку на северо-западе Москвы, отметили в министерстве.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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