Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
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Атомную подлодку стратегического назначения «Князь Владимир» приняли в боевой состав Военно-морского флота России. Об этом сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Крейсер проекта «Борей-А» был торжественно принят в День России.
Церемония состоялась на предприятии «Севмаш» в Северодвинске.
На подлодке был поднят военно-морской Андреевский флаг.
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