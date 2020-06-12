США заявили о продолжении сокращения числа военных в Ираке

В Госдепе США подтвердили, что американская сторона продолжает сокращать число военнослужащих в Ираке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление двух стран.

Сокращение военных стало возможным благодаря прогрессу в деле по устранению террористов.

«США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус оставшихся сил», — говорится в заявлении.

Отношения США и Ирака ухудшились 5 января, когда иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны. Кроме того, предлагалось пересмотреть формат сотрудничества с международной антитеррористической коалицией, которую возглавляли США. Эти меры стали ответом на проведенную США 3 января операцию по ликвидации генерала Касема Сулеймани. Генерал был убит в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Решение за Багдадом»: как Иран и США воюют за Ирак

— WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти

— Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак