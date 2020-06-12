США заявили о продолжении сокращения числа военных в Ираке
В Госдепе США подтвердили, что американская сторона продолжает сокращать число военнослужащих в Ираке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление двух стран.
Сокращение военных стало возможным благодаря прогрессу в деле по устранению террористов.
«США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус оставшихся сил», — говорится в заявлении.
Отношения США и Ирака ухудшились 5 января, когда иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны. Кроме того, предлагалось пересмотреть формат сотрудничества с международной антитеррористической коалицией, которую возглавляли США. Эти меры стали ответом на проведенную США 3 января операцию по ликвидации генерала Касема Сулеймани. Генерал был убит в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
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