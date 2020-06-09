США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики

Американский президент Дональд Трамп поручил разработать программу создания ледокольного флота для Арктики и Антарктики, передает РИА «Новости» со ссылкой на меморандум главы государства.

Программа ледокольного флота, как говорится в документе, призвана обеспечить полярную безопасность и поддержать национальные интересы США в Арктике и Антарктике.

Трамп поручил изучить сравнительные эксплуатационные и финансовые выгоды и риски полярного ледокольного флота, состоящего «по меньшей мере из трех тяжелых ледоколов тяжелого класса».

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