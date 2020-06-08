Боевики совершили атаку в Идлибской зоне

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* (организация запрещена в России) попытались захватить населенный пункт Танджара в южной части Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.

Он рассказал, что боевики прорвали оборону и вклинились в боевые порядки Сирийской арабской армии на 600 м.

Авиация и артиллерия ответным огнем отбили атаку.

По данным Щербицкого, террористы потеряли свыше 30 человек убитыми и ранеными. Кроме того, было уничтожено три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

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