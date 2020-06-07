Число излечившихся от COVID-19 военных в РФ увеличилось на 78

В Министерстве обороны России рассказали об эпидемиологической ситуации среди военных. Данные были опубликованы на сайте министерства.

Так, за сутки от коронавируса нового типа COVID-19 излечились 78 человек. Всего повторный отрицательный анализ на коронавирус за время пандемии получили свыше 4,4 тыс. военных.

При этом 457 человек среди гражданского персонала также вылечились от заболевания.

Ведомство уточнило, что статистика по излечившимся от коронавирусной инфекции превышает прирост тех, кто получил положительный результат анализов на COVID-19.

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