В России не исключают провокаций НАТО во время парада Победы
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Не исключено, что североатлантический альянс НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы МИД России Александр Грушко.
По его данным, альянс планировал пик военной активности к 9 мая, поэтому подобная ситуация может наблюдаться и в июне.
«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может», — отметил Грушко.
Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.
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