В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»

В Госдепе США заявили, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», из-за того, что играет там «деструктивную роль». С таким мнением выступил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.

По его словам, в Соединенных Штатах уже 45 лет краеугольным камнем в политике является стремление держать российскую сторону подальше от Ближнего Востока.

«Они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убраться», — передает слова с выступления Шенкера в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне РИА «Новости».

Кроме того, Шенкер также повторил высказыванием американского президента Дональда Трампа, который говорил, что администрация предыдущего лидера Барака Обамы «приветствовала приход русских в Сирию», надеясь, поставить Москву в затруднительное положение. Однако, по мнению помощника госсекретаря, это был провал администрации Обамы.

«Россия перевернула ход войны, и режим Асада остается», — объяснил мысль Шенкер.

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