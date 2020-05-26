Президент Южной Осетии приедет на парад Победы в Москве

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов согласился приехать на парад Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы Южной Осетии Дину Гассиеву.

«Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял приглашение Владимира Путина и посетит парад Победы в Москве 24 июня», — сказала она.

Ранее сообщалось, что лидер Молдавии Игорь Додон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласились поучаствовать в параде Победы.

Россия отложила парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за угрозы распространения коронавируса. 9 мая жители Москвы и других городов наблюдали праздничный полет авиации и салют. Парад Победы был перенесен на 4 июня.

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