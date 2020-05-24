Президент Афганистана обещает ускорить освобождение пленных талибов*

Президент Афганистана Ашраф Гани пообещал ускорить освобождение пленных участников радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), сообщает телеканал Tolo News.

Гани приветствовал решение талибов о прекращении огня на время празднования Ураза-байрама и выразил надежду, что движение ответит на шаг Афганистана аналогичным ускорением освобождения пленных.

Кроме того, по словам президента, афганская сторона готова к началу переговоров.

Ранее США, «Талибан» и правительство Афганистана подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут страну за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей. В мирном соглашении речь идет об освобождении до 5 тыс. заключенных талибов.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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