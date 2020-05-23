Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э» российского производства сбил турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Ливией. Об этом 22 мая на своей странице в Twitter, ссылаясь на собственные источники, написал военный аналитик Бабак Тагвей.

Он сообщил, что получил подтверждение о том, что Ливийская национальная армия (ЛНА) прошлой ночью при помощи ЗРПК «Панцирь-С1Э» уничтожила «над Тархуной, как минимум, один» турецкий Bayraktar TB2 Правительства национального согласия (ПНС).

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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