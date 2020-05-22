Советник Трампа: США не планируют выходить из СНВ-3

Соединенные Штаты не планируют выходить из российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом сообщает Reuters.

«Не думаю, что мы будем выходить из договора, мы будем вести переговоры с Россией», – отметил О'Брайен.

Договор был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

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