Противолодочный вариант Бе-200 представят на День ВМФ

Самолет-амфибия Бе-200 «Альтаир» в противолодочном варианте будет представлен на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобороны России Сергея Шойгу.

По его словам, помимо Бе-200, в воздушной части парада представят еще 40 единиц авиационной техники.

Бе-200 — российский самолет-амфибия, который разработали в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г. М. Бериева.

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