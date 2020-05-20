В Красноярском крае развернули полевой обсервационный лагерь

Военные развернули полевой обсервационный лагерь на 1 тысячу койко-мест в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края для жителей, находящихся на карантине, передает сайт Минобороны России.

Отмечается, что сводный отряд российского военного ведомства провел монтажные работы по возведению 50 палаток, в каждой из которых может разместиться 20 человек.

«В период обсервации медицинские работники будут отслеживать состояние здоровья помещённых на карантин граждан, и в случае выявления симптомов заболевания переводить их на лечение в полевой мобильный госпиталь», — говорится в сообщении.

В министерстве также сообщили, что сводный отряд оборонного ведомства страны оказывает помощь в предотвращении вспышки коронавируса нового типа и на одном из золотодобывающих предприятий района.

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