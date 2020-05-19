Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

Инцидент произошел возле гооржа Клин.

«19 мая с.г. около 20 часов мск при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России», — сообщили в Минобороны.

К месту катастрофы вылетела комиссия главного командования ВКС.

Экипаж вертолета погиб, заявили в Минобороны.