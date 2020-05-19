Российские Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря
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Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России провели плановый полет над нейтральными водами Черного моря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение российского Министерства обороны.
Экипажи самолетов провели в воздухе более пяти часов и преодолели 4,5 тыс. км, указано в сообщении.
На некоторых участках бомбардировщики сопровождались истребителями Южного военного округа.
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