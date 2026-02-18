Размер шрифта
Общество

Синоптик сообщил, что Москву ожидают самые большие за всю зиму сугробы

Тишковец: Москву в четверг ожидают самые большие сугробы за всю зиму
Виталий Белоусов/РИА Новости

Рекордные сугробы могут появиться в Москве в четверг, 19 февраля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«50% месячной нормы снега обрушится на Москву в четверг! Вырастут самые огромные сугробы за всю зиму! Возможен рекорд высоты снежного покрова!» — написал он, отметив, что жителей столицы и Подмосковья в четверг ожидает очередное испытание непогодой.

Синоптик рассказал, что завтра с приближением балканского циклона с самого утра начнутся снегопады, которые с каждым часом будут усиливаться, и на пик выйдут к середине дня, «когда снег будет валить буквально стеной».

За сутки в Москве выпадет до 20-25 мм осадков (более 50% месячной нормы), а снежный покров вырастет на 29-34 см. Это будут самые большие сугробы с начала зимы. По прогнозу Тишковца высота снежного покрова достигнет 80 см, что вдвое выше климатической нормы.

Кроме того, есть вероятность, что будет побит рекорд 1966 года, когда сугробы достигли 64 см. Синоптик также не исключил и побития рекорда для всего февраля (72 см – 1994 г.).

Ранее синоптик назвал регионы, где выросли гигантские сугробы.
 
