Жителя Алтайского края подозревают в шпионаже в пользу Украины

В Алтайском крае мужчину арестовали по подозрению в сборе данных для СБУ

В Алтайском крае задержан и заключен под стражу местный житель, подозреваемый в сборе и передаче информации о расположении и передвижении военной техники Вооруженных сил РФ Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность жителя региона, причастного к государственной измене. Мужчина 1970 г. р. установил контакт с представителем СБУ посредством интернет-мессенджера для оказания помощи Украине в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — заявили в УФСБ.

Как отметили в ведомстве, по указанию представителя СБУ задержанный осуществлял сбор данных о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники одной из воинских частей, расположенной на территории Алтайского края. Собранные сведения он передавал своему «куратору» в СБУ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведется следствие.

Ранее в Хабаровском крае также задержали человека по подозрению в шпионаже для Украины.