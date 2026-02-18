Размер шрифта
В Европе отобрали из хранилищ весь газ, который был закачан летом

Dmitriy Yermishin/Shutterstock/FOTODOM

Нетто-отбор газа, то есть чистая разница между объемом отбора и закачки, из подземных хранилищ на территории Европы с начала отопительного сезона превысил 55 млрд кубических метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подсчеты, проведенные на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

По информации агентства, страны — члены Европейского союза (ЕС) израсходовали весь газ, закачанный в подземные хранилища летом 2025 года. На этом фоне им пришлось начать отбор топлива из запасов, оставшихся с предыдущих лет.

В материале отмечается, что в данный момент в европейских подземных хранилищах есть около 36,5 млрд кубических метров газа. Таким образом они заполнены на 33,02%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 44,1%.

Отопительный сезон в Европе начался 13 октября прошлого года, с того момента государства ЕС отобрали из хранилищ около 60,5 млрд кубических метров газа. Нетто-отбор превысил 55 млрд кубических метров или 100% от закачанных минувшим летом объемов.

На текущей неделе фиксируемая в Европе температура воздуха оказывается заметно ниже, чем в период с 9 по 15 февраля. Ожидается, что потепление произойдет только к 21–22 февраля.

В прошлом году отбор газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта. На тот момент оставалось 33,57% запасов.

Ранее в компании «Газпром» сообщили об ускоренном расходовании газа из подземных хранилищ в Европе.
 
