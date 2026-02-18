Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Британские власти не проверили связь своего посла в США с Эпштейном

Politico: у Лондона не было времени для проверки связей посла в США с Эпштейном
Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Глава комитета по иностранным делам Палаты общин Эмили Торнберри в комментарии европейскому изданию Politico сообщила, что у Лондона не было времени для проверки связей Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном, так как его нужно было назначить послом в США до инаугурации американского президента Дональда Трампа.

«Все это нужно было уладить к инаугурации президента [США Дональда Трампа] в начале января. Времени было очень мало, а еще было Рождество. Обычно, <...>, на расширенную проверку уходят месяцы», — поделилась Торнберри.

Она добавила, что вопросы, которые задавались Мандельсону во время собеседования, носили, вероятно, «неформальный характер». Это может говорить о «довольно низком уровне подотчетности».

Специалист Мэтью Сэвилл, проводящий проверки кандидатов, отметил, что в Великобритании не используют детектор лжи во время интервью. Он уточнил, что «проверка на благонадежность <...> за последнее десятилетие превратилась в настоящую катастрофу».

16 февраля издание Politico писало, что полиция Лондона попросила правительство пока не публиковать письма бывшего британского посла в США Питера Мандельсона о его связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

По словам источников Politico, полиция запросила поместить под гриф «секретно» лишь некоторые документы, связанные с назначением Мандельсона. В частности, эта просьба касается переписки до декабря 2024 года между дипломатом и недавно уволившимся главой аппарата премьер-министра Морганом Максуини.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Мандельсона послом в США в феврале 2025 года, а в сентябре дипломат был уволен из-за его связей с Эпштейном. В начале феврале в отставку ушел Максуини, взяв на себя ответственность за то, что посоветовал премьеру назначить Мандельсона послом.

Ранее Кирилл Дмитриев намекнул на скорую отставку премьер-министра Великобритании.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!