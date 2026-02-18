Politico: у Лондона не было времени для проверки связей посла в США с Эпштейном

Глава комитета по иностранным делам Палаты общин Эмили Торнберри в комментарии европейскому изданию Politico сообщила, что у Лондона не было времени для проверки связей Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном, так как его нужно было назначить послом в США до инаугурации американского президента Дональда Трампа.

«Все это нужно было уладить к инаугурации президента [США Дональда Трампа] в начале января. Времени было очень мало, а еще было Рождество. Обычно, <...>, на расширенную проверку уходят месяцы», — поделилась Торнберри.

Она добавила, что вопросы, которые задавались Мандельсону во время собеседования, носили, вероятно, «неформальный характер». Это может говорить о «довольно низком уровне подотчетности».

Специалист Мэтью Сэвилл, проводящий проверки кандидатов, отметил, что в Великобритании не используют детектор лжи во время интервью. Он уточнил, что «проверка на благонадежность <...> за последнее десятилетие превратилась в настоящую катастрофу».

16 февраля издание Politico писало, что полиция Лондона попросила правительство пока не публиковать письма бывшего британского посла в США Питера Мандельсона о его связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

По словам источников Politico, полиция запросила поместить под гриф «секретно» лишь некоторые документы, связанные с назначением Мандельсона. В частности, эта просьба касается переписки до декабря 2024 года между дипломатом и недавно уволившимся главой аппарата премьер-министра Морганом Максуини.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Мандельсона послом в США в феврале 2025 года, а в сентябре дипломат был уволен из-за его связей с Эпштейном. В начале феврале в отставку ушел Максуини, взяв на себя ответственность за то, что посоветовал премьеру назначить Мандельсона послом.

Ранее Кирилл Дмитриев намекнул на скорую отставку премьер-министра Великобритании.