Журналистам закрыли доступ на переговоры по Украине

Второй день переговоров по украинскому урегулированию в Женеве пройдет в закрытом для СМИ формате. Об этом сообщила РИА Новости местная дипломатическая полиция.

Там же добавили, что меры безопасности в связи с переговорами остаются усиленными.

Встреча запланирована на 09:00 по Женеве (11:00 по Москве).

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины проходит 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии обсуждаются широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

