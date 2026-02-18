Размер шрифта
Захарова резко высказалась о Мюнхенской конференции

Захарова назвала Мюнхенскую конференцию говорильней, где Запад раскрывает себя
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Мюнхенскую конференцию по безопасности говорильней, где западные представители демонстрируют свою суть. Об этом она заявила в эфире «Радио Sputnik».

«Понятно, что это (Мюнхенская конференция по безопасности. — прим. ред.) уже не просто говорильня, это нужная говорильня, они (западные политики. — прим. ред.) раскрываются, многое о себе рассказывают», – отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что уже давно не уделяет пристального внимания этому мероприятию, поскольку оно, по ее мнению, не направлено на поиск решений, а лишь воспроизводит одну и ту же концепцию годами.

«Есть одно государство на планете Земля, которое, с их точки зрения, выступает источником нестабильности. Но я бы добавила, что является источником их нестабильного состояния… Одни смотрят на нас с вдохновением, с надеждой, а для других мы действительно являемся поводом их нестабильного состояния», – пояснила дипломат.

Мюнхенская конференция позиционирует себя как ведущий мировой форум для обсуждения вопросов международной безопасности. Однако, начиная с 2022 года, представители России на нее не приглашаются. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял о полной дискредитации этой конференции.

Ранее Захарова предлагала обсудить на конференции терроризм киевского режима.
 
