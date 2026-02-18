Пашинян отправился в Вашингтон, чтобы принять участие в заседании «Совета мира»

Глава правительства Армении Никол Пашинян отправился в столицу США, где пройдет первое заседание «Совета мира» по сектору Газа. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-секретарь премьер-министра республики Назели Багдасарян.

«19 февраля в Вашингтоне премьер-министр примет участие в первом заседании «Совета мира», — говорится в заявлении.

В середине января американский лидер Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Изначально предполагалось, что орган будет заниматься вопросами, связанными с ситуацией в секторе Газа. Однако позднее выяснилось, что его полномочия выйдут за рамки палестинского анклава. Как считают некоторые СМИ, хозяин Белого дома намерен сделать из «Совета мира» конкурента или замену Организации Объединенных Наций.

22 января на полях Всемирного экономического форума в Швейцарии состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». В ней приняли участие представители 19 государств.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны пока не определились со своей позицией по «Совету мира».

Ранее в «Совете мира» назвали Белоруссию одной из стран — учредителей.