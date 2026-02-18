Размер шрифта
На Западе заявили о готовности Украины смириться с потерей Донбасса

Bloomberg: украинцы готовы потерять территории в обмен на гарантии безопасности
Reuters

Украинцы, похоже, готовы смириться с потерей территорий в обмен на гарантии безопасности. Об этом в колонке для Bloomberg написал аналитик Марк Чемпион.

«Украинцы, похоже, готовы смириться с потерей территорий в обмен на гарантии мира и безопасности после четырех лет изнурительных военных действий. Но неясно <…>, согласятся ли они на условия Москвы на референдуме и выборах, которые Трамп хочет провести на Украине в мае, чтобы добиться прекращения огня к июню», — отметил Чемпион.

Он написал, что Россия «продолжает требовать» от Киева принять ограничение численности ее вооруженных сил, передать несколько городов на Донбассе, которые «составляют основные оборонительные линии Украины на востоке», а также исключить из гарантий безопасности обязательства стран НАТО перед Украиной. Чемпион подчеркнул, что ситуация еще «может измениться» и отметил, что «содержательные переговоры начинаются только сейчас».

Аналитик также отметил, что сейчас президент США Трамп ставит Зеленского перед выбором: либо украинский лидер примет предложенные условия, либо будет продолжать сопротивление без американских зенитных ракет, обмена разведывательной информацией и сетей связи США.

17-18 февраля в Женеве проходят трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США. Агентство Reuters сообщило, что переговоры 17 февраля продолжались более четырех часов, после чего шли консультации военных представителей делегаций. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Умеров отметил, что обсуждения 17 февраля были сосредоточены на «практических вопросах и механике возможных решений». Также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о «существенном прогрессе» в переговорах.

Также 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский написал, что Украина готова «быстро двигаться к достойному соглашению» о завершении конфликта с Россией.

Ранее в Британии заявили, что Украина склоняется к уступкам на переговорах.
 
