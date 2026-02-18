Politico: ЕС хочет спасти регионы, расположенные у границ России

Евросоюз опасается сокращения численности населения в граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной регионах, которые затронули последствия российско-украинского конфликта. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

Сокращение инвестиций, уменьшение грузооборота и спад туризма нанесли экономический удар по самым восточным регионам ЕС, в первую очередь затронув страны Балтии, Финляндию и Польшу. На фоне этого Еврокомиссия планирует стимулировать международные финансовые институты к предоставлению финансирования этим регионам.

«ЕС обеспокоен тем, что если эти самые восточные регионы обезлюдеют, способность Европы защищать границу окажется под угрозой... Брюссель также опасается, что экономические трудности, с которыми сталкиваются жители этих регионов, могут привести к тому, что они перейдут на сторону маргинальных партий на выборах и станут уязвимыми для российской пропаганды», — говорится в материале.

Губернатор польского Подкарпатья Владислав Ортыл в беседе с изданием заявил, что регион страдает от последствий конфликта, включая миграционный поток, перебои в транспортном сообщении и усиление нагрузки на государственные службы и региональную экономику. Он добавил, что «эскалация геополитической напряженности» означает, что ЕС должен перераспределить ресурсы на «укрепление устойчивости» своих приграничных районов.

