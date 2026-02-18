Размер шрифта
Общество

Двух подростков посадили на 7 лет за поджог военного вертолета в Омске

ФСБ: двух подростков осудили за диверсию на военном аэродроме в Омске
Пресс-служба УФСБ по Омской области

Второй Восточный окружной военный суд в городе Новосибирске вынес приговор двум несовершеннолетним омичам, причастным к диверсии на военном аэродроме. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

Суд признал подростков виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору и назначил им наказание в виде 7 лет и 7,5 года лишения свободы соответственно с содержанием в воспитательной колонии до совершеннолетия. Затем осужденных отправят в колонии общего режима.

В пользу министерства обороны РФ за причиненный ущерб с подсудимых солидарно взыскано 668 млн рублей.

Как установило следствие, в сентябре 2024 года двое 16-летних подростков изготовили зажигательную смесь и ночью проникли на территорию военного аэродрома «Омск-Северный», где подожгли вертолет Ми-8 и скрылись.

В ФСБ уточнили, что силовики задержали поджигателей в течение суток. На допросе подростки рассказали, что выполняли задание неизвестного куратора, которое они получили в мессенджере. За диверсию им пообещали выплатить $20 тыс. Фигуранты сняли поджог вертолета на видео и отправили его куратору, однако так и не получили обещанное вознаграждение.

До этого СК возбудил дело в отношении 17-летнего подростка за подготовку диверсии в Минусинске Красноярского края.

Ранее на Алтае 18-летняя девушка по заданию «куратора» пыталась сжечь релейный шкаф.
 
