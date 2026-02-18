«Никто не намерен уступать»: вратарь «ПСЖ» Сафонов о пропущенных мячах в игре с «Монако»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Монако» в первом стыковом матче Лиги чемпионов за право выхода в 1/8 финала турнира заявил, что команда проявила характер. Его слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Монако» показал нам, что это Лига чемпионов и здесь никто не намерен уступать просто так. Но мы это понимаем, и я рад, что моя команда проявила характер. Мы выполнили половину работы. Если хотим взять трофей, то должны пройти через многое. Ничто не могло изменить нашей задачи, а задача была одна — победа», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась с результатом 3:2 в пользу «ПСЖ». Счет в матче открыли монегаски уже на 1-й минуте, отличился Фоларин Балогун с передачи российского полузащитника Александра Головина. На 18-й минуте Балогун забил второй мяч. Первый гол за «ПСЖ» оформил Дезире Дуэ, а Ашраф Хакими сравнял счет на 41-й минуте. На 67-й минуте Дуэ забил свой второй мяч.

С 48-й минуты «Монако» оказался в меньшинстве из-за того, что Головин получил прямую красную карточку. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная игра будет проведена в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 25 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Ранее «ПСЖ» с Сафоновым в составе неожиданно уступил в чемпионате Франции.