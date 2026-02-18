Размер шрифта
У Макрона заметили признаки стресса после Мюнхена

Профайлер Анищенко: Макрон оказался в сильном стрессе из-за конфуза в Мюнхене
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон получил сильнейший стресс из-за того, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц проигнорировали его во время Мюнхенской конференции. Такое мнение высказал в интервью aif.ru профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

По его словам, французский лидер заметил, что его проигнорировали, поэтому он занервничал, засунул руку в карман, потом похлопал Мерца, но тот не взглянул на него. Президент продолжил заигрывать с публикой, чтобы на него обратили внимание, чтобы напомнить о своем присутствии, рассказал Анищенко.

При этом, указал эксперт, Стармер и Мерц выглядели недовольными и раздраженными, когда увидели Макрона.

Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции лидеров Великобритании, Германии и Франции. Макрон несколько раз пытался поздороваться с Мерцем, однако канцлер не реагировал и игнорировал его.

Ранее лидеры Великобритании и Германии проигнорировали Макрона во время Мюнхенской конференции, что вызвало скандал.
 
