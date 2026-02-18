Неизвестные похитили человека в Приморском крае

В Приморье мужчину похитили из дома и увезли в неизвестном направлении

Неизвестные похитили человека прямо из дома в Приморье, сообщает СКР по Приморскому краю.



Инцидент произошел 16 февраля на улице Лазо в городе Артеме. По предварительным данным, группа лиц, передвигавшаяся на автомобиле Toyota Prius, применила силу к потерпевшему и принудительно поместила его в салон машины.

Затем жертву, точный возраст которой неизвестен, перевезли в неустановленное место. Подробности ЧП выясняются.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (п. п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ).



«В настоящее время следователями проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении.

Следователи ищут лица, которые могут обладать какой-либо информацией о произошедшем.



