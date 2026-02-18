Пожар парализовал движение на МКАД

В Москве на МКАД движение транспорта затруднено из-за воспламенившейся машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 47 км МКАД произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным департамента, в настоящее время движение транспорта в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

14 февраля легковой автомобиль загорелся на 50-м км внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге. Как рассказали в управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», машина вспыхнула примерно в 14:30 (совпадает с мск). Из-за пожара на трассе образовалась пробка протяженностью 3 км.

Телеканал 78.ru сообщил, что прибывшим на место огнеборцам потребовалось около 30 минут, чтобы ликвидировать пламя.

Ранее в центре Москвы перекрыли движение.