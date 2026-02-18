В матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой» случился расистский скандал

Союз европейских футбольных ассоциаций инициировал дисциплинарное расследование эпизода, который произошел в первом стыковом матче Лиги чемпионов за право выйти в 1/8 финала турнира между лиссабонской «Бенфикой» и мадридским «Реалом». Об этом сообщает Madrid Universal.

Причиной для расследования послужили обвинения в расистских высказываниях в адрес бразильского игрока испанского клуба Винисиуса Жуниора.

Инцидент начался после гола Винисисуса на 50-й минуте. Футболист в провокационном стиле отпраздновал у углового флажка, чем изначально вызвал недовольство у фанатов португальского клуба. Перед тем, как разыграть мяч с центра поля, бразилец обратился к главному арбитру встречи Франсуа Летексье и показал на полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни, с которым у него до этого произошла стычка. Судья принял решение остановить игру и показал жест, сигнализирующий о возможном проявлении расизма.

Матч был возобновлен только через девять минут.

УЕФА намерен опросить всех участников инцидента, включая форварда «Реала» Килиана Мбаппе, который заявил, что Престианни допустил расистские высказывания в адрес Винисиуса. Если доказательства не будут найдены, санкции не будут применяться.

Игра завершилась победой «Реала» со счетом 1:0.

