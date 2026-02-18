Хинштейн отправится в Москву, чтобы продолжить реабилитацию после ДТП

Хинштейн сообщил, что продолжит реабилитацию после ДТП в московской клинике

Глава Курской области Александр Хинштейн, попавший в ДТП в конце января, продолжит проходить реабилитацию в специализированном профильном центре в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам губернатор.

«Принял непростое для себя решение направиться для продолжения реабилитации в Москву в федеральный центр», — рассказал он.

Хинштейн подчеркнул, что безмерно благодарен курским врачам, которые оказали ему медицинскую помощь после аварии. По словам главы российского субъекта, он уже завершил лечение, и сейчас речь идет именно о реабилитации.

«Для меня важнейшим является вопрос сроков», — подчеркнул губернатор.

Как он отметил, ускоренная реабилитация возможна исключительно в специализированном профильном федеральном центре. Подобные учреждения есть только в столице, пояснил Хинштейн.

22 января глава Курской области заявил, что во время рабочей поездки в один из районов региона попал в ДТП. После аварии его госпитализировали и прооперировали — у губернатора диагностировали переломы бедренной кости и трех ребер. Хинштейна уже выписали из больницы, он работает из дома.

Ранее Хинштейн рассказал, что после ДТП ходит только с подручными средствами.