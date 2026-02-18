Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Хинштейн отправится в Москву, чтобы продолжить реабилитацию после ДТП

Хинштейн сообщил, что продолжит реабилитацию после ДТП в московской клинике
Пресс-служба губернатора Курской области/РИА Новости

Глава Курской области Александр Хинштейн, попавший в ДТП в конце января, продолжит проходить реабилитацию в специализированном профильном центре в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам губернатор.

«Принял непростое для себя решение направиться для продолжения реабилитации в Москву в федеральный центр», — рассказал он.

Хинштейн подчеркнул, что безмерно благодарен курским врачам, которые оказали ему медицинскую помощь после аварии. По словам главы российского субъекта, он уже завершил лечение, и сейчас речь идет именно о реабилитации.

«Для меня важнейшим является вопрос сроков», — подчеркнул губернатор.

Как он отметил, ускоренная реабилитация возможна исключительно в специализированном профильном федеральном центре. Подобные учреждения есть только в столице, пояснил Хинштейн.

22 января глава Курской области заявил, что во время рабочей поездки в один из районов региона попал в ДТП. После аварии его госпитализировали и прооперировали — у губернатора диагностировали переломы бедренной кости и трех ребер. Хинштейна уже выписали из больницы, он работает из дома.

Ранее Хинштейн рассказал, что после ДТП ходит только с подручными средствами.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!