«Четырнадцать часов ждали в машине»: беременная россиянка рассказала о пробке в Териберке

Беременная туристка рассказала, что спала в машине в Териберке во время метели

Застрявшие в мурманском поселке Териберка из-за метели туристы ночевали в машине, пока власти не давали информацию о происходящем. Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Береза, впервые приехавшая в популярный населенный пункт вместе с семьей.

«Муж выходил пару раз поспрашивать о ситуации у человека, который дорогу перегородил, но он был максимально неразговорчив и не давал подробностей… Хотелось бы, чтобы сразу дали четкую информацию. Может, это было невозможно, конечно, я не специалист, но почему нас сразу всех не оповестили, что дорога не готова? Мы суммарно 14 часов простояли в колонне, спали в машине с ребенком, я на восьмом месяце беременности», — поделилась собеседница.

По словам Березы, чтобы быстрее выбраться из поселка, они ночевали прямо в колонне, ожидая открытия дороги.

«Мы успели перекусить, заправиться и вернулись вновь в колонну… К нам подходили гиды и объясняли, что лучше вернуться в село, но нам не было смысла возвращаться, жилье не забронировано. Наш ребенок спал в машине, тащить его в кафе не было смысла», — пояснила женщина.

Благодаря этому ее семья смогла одной из немногих рано утром следующего дня выбраться из Териберки.

Она поделилась, что страшнее всего ей было в тундре, когда застряла сама техника сопровождения.

«В самой колонне было не так страшно, всегда понимали, что можем вернуться в село. А вот по дороге на некоторых участках было страшно... Меня даже сияние не радовало, хотя оно было просто потрясающим, прямо над нами, но домой хотелось больше… Страшнее всего было, прям мандраж был, трясло, когда на одном участке мы простояли 20–30 минут, так как техника, которая нас сопровождала, застряла. Но, благо, проехали», — резюмировала туристка.

Поселок с Мурманском связывает единственная дорога, зимой машины по ней пускают в колонне в сопровождении спецтехники. Из-за поломки последней вечером 14 февраля колонна встала в тундре, туристам пришлось вернуться в Териберку, часть машин застряла в снегу.

