В Башкирии задержана министр культуры

Министра культуры Республики Башкортостана Амину Шафикову задержали 18 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Она задержана», - поделился собеседник агентства.

О причинах задержания не сообщается.

Накануне в Санкт-Петербурге по делу о превышении полномочий задержали председателя комитета по госзаказу.

Следствие установило, что группа сотрудников комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга в 2024 году разработала преступную схему, по которой некоторые компании получали преимущества и выигрывали в тендерах по госзакупкам.

В СК уточнили, что 6 февраля был заключен под стражу начальник отдела осуществления централизованных закупок и межведомственного взаимодействия этого же комитета Егор Леонов.

До этого под уголовное дело попал экс-министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев. По версии следствия, в 2024 году компания «ПромВоенСтрой», гендиректором которой был Кобытев после ухода с министерского поста, получила госзаказ на реконструкцию котельных и тепловых сетей военного городка. На эти цели было выделено 260 млн рублей.

Ранее министру ГО и ЧС Кубани предъявили обвинения.