В центре Москвы перекрыли движение

В Москве временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто: на улице Знаменка, дом 5», — говорится в публикации.

По данным департамента, объезд перекрытого участка возможен по ТТК и по Садовому кольцу. В Дептрансе водителям посоветовали заранее планировать свой маршрут.

14 февраля легковой автомобиль загорелся на 50-м км внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге. Как рассказали в управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», машина вспыхнула примерно в 14:30 (совпадает с мск). Из-за пожара на трассе образовалась пробка протяженностью 3 км.

Телеканал 78.ru сообщил, что прибывшим на место огнеборцам потребовалось около 30 минут, чтобы ликвидировать пламя. Публикация была дополнена видеозаписью, на которой запечатлено горящее транспортное средство. На кадрах видно, что автомобиль не мешал движению и находился на полосе безопасности. В его салоне бушевал огонь, а вверх поднимался столб густого черного дыма.

Ранее на трассе под Кызылом произошло жесткое ДТП.