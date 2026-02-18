ТАСС: переброшенный из ДНР под Сумы стрелковый батальон ВСУ понес крупные потери

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Краснопольский район Сумской области 35-й отдельный стрелковый батальон. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Уточняется, что до этого стрелковый батальон ВСУ находился в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«По казармам батальона в Краснополье российской авиацией нанесен авиаудар, в результате которого есть значительные потери среди личного состава», — сказал собеседник агентства.

Накануне Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские войска нанесли удар по ресторану в Сумах, где могли собираться наемники и офицеры ВСУ. Предположительно, ударный дрон атаковал заведение. Это произошло в тот момент, когда в нем находились «важные представители» украинских сил.

До этого в силовых структурах рассказали, что ВСУ предприняли неудачную попытку контратаковать в Краснопольском районе Сумской области. В операции принимали участие силы 153-го полка украинских войск «Арей». По словам источника, российские военнослужащие уничтожили обе штурмовые группы и тем самым сорвали попытку контратаки.



Ранее Алаудинов сообщил о разгроме под Сумами батальона «полка смерти» украинской армии.