Вторая и третья группа российских военных вернулись из Сербии в РФ

Второй и третий из запланированных рейсов Сербия-РФ с российскими военными на борту приземлились под Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие и техника вернутся домой, так как завершили все задачи по оказанию помощи Сербии.

Таким образом, в субботу, 16 мая, в Россию вернулись 40 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.

В Сербии подтверждено свыше 10,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 4 тыс. пациентов, а умерли – 225. Глава Минобороны Сербии Александр Вулин заявил, что страна не забудет помощь российских военных в сражении с коронавирусной инфекцией.

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