Белоруссия попросила ветеранов войны не приезжать на парад Победы 9 мая

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ветеранов войны попросили не приезжать в Минск на парад Победы 9 мая, пишет агентство БелТА.

«Мы просили ветеранов Великой Отечественной войны, их уже осталось совсем немного, несколько тысяч человек, и тем уже больше 90 лет, чтобы они не настаивали на том, чтобы мы, как обычно это бывало, отвезли их на парад», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что сейчас представители общественных организаций поздравляют ветеранов и дарят им юбилейные подарки.

Ранее ВОЗ рекомендовала Белоруссии принять меры по нераспространению коронавируса. Несмотря на это, Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы.

В Белоруссии коронавирусом заразились больше 17 тысяч, скончались 103 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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