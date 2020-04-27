Россия вошла в пятерку стран по наибольшим объемам затрат на оборону

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Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону. Об этом свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.

Так в 2019 году в разрезе последних десяти лет был зафиксирован наивысший глобальный объем военных ассигнований в мире, который составил $1,917 трлн.

Согласно опубликованным данным, Россия заняла четвертое место в рейтинге с показателем в $65,1 млрд. В 2018 году затраты были ниже на 4,5%, тогда Россия заняла шестую строчку в рейтинге.

Научный сотрудник SIPRI Александра Куимова заявила ТАСС, что при этом затраты Саудовской Аравии сократились на 16%, поэтому страна переместилась с третьей позиции в рейтинге на пятую.

Кроме того, первые места в рейтинге занимают США ($732 млрд), Китай ($261 млрд) и Индия ($71,1 млрд).

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